“El de Azerbaiyán fue un error simple, con consecuencias grandes ”

Franco Colapinto habló y se refirió a la polémica que protagonizó con el británico Lando Norris y su compañero de equipo Pierre Gasly. “Un error simple con consecuencias grandes”, admitió el argentino.

El escándalo se desató por el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el argentino se pasó en una frenada y terminó impactando con Gasly y Norris, situación por la que terminaron abandonando los tres.

Luego de dicha carrera, Norris insinuó que le argentino no debería estar en la Fórmula 1 e incluso pidió que sea sancionado con una carrera. Sin embargo, durante la semana se retractó y pidió disculpas por aquellas acusaciones.

Con respecto a todo este escándalo, Colapinto se lamentó porque “fue un error simple con consecuencias grandes”, y se refirió a los dichos de Norris: “Me sorprendió un poco lo que dijo, se creó mucho ‘hate’. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros”.

A su vez, destacó que “está todo bien entre nosotros, ya hablamos. Él enseguida se disculpó”.

En lo que respecta a la actividad de este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein, que se corre en Malasia por el conflicto en Medio Oriente, anoche al cierre de esta edición, se esta llevando a cabo el primera y segunda tanda de entrenamientos; mientras que mañana a las 13:30 (hora argentina) será el último ensayo y a las 5 será la clasificación para la carrera.