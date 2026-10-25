El desafío de Estudiantes antes de la final de la Copa

Estudiantes tiene la cabeza puesta en Montevideo. Después de cumplir el objetivo de llegar a la final de la Copa Libertadores, el Pincha buscará dar el último paso el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, antes de la definición, el equipo dirigido por Alexander Medina deberá afrontar tres compromisos decisivos en el Torneo Clausura para meterse en los playoffs. El primer desafío será Unión de Santa Fe, al que visitará el próximo lunes.

Luego de la histórica clasificación ante Flamengo en Brasil, el plantel albirrojo retomó ayer por la mañana los entrenamientos en el Country Club de City Bell. Con poco margen para descansar, el cuerpo técnico comenzó a preparar el encuentro ante el Tatengue, en una etapa del campeonato en la que cada punto puede resultar determinante.

Actualmente, Estudiantes se encuentra fuera de los ocho primeros puestos de la Zona A y necesita recuperar terreno en las fechas que restan de la fase regular. Además, la tabla anual mantiene comprometida su clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada. El Pincha está a tres puntos de la zona de acceso a la Copa Sudamericana, por lo que los próximos partidos serán importantes para sus aspiraciones.

De cara al viaje a Santa Fe, Medina analiza la posibilidad de presentar una formación alternativa, teniendo en cuenta el desgaste acumulado durante la serie ante Flamengo y la exigencia del calendario. En ese sentido, Guido Carrillo y Joaquín Correa podrían ser preservados, mientras que Fabricio Pérez, Adolfo Gaich y Lucas Alario aparecen como opciones para ocupar lugares en el ataque.

Todavía no hay indicios concretos sobre la formación que saldrá al campo de juego del estadio 15 de Abril. Sin embargo, se esperan modificaciones tanto en la mitad de la cancha como en la última línea, respecto del equipo que disputó la revancha de las semifinales en Río de Janeiro.

El plantel continuará hoy con los trabajos en el predio Mariano Mangano, donde el cuerpo técnico evaluará el estado físico de los futbolistas y comenzará a definir el equipo.