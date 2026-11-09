El desafío de Medina: administrar las cargas y competir al máximo nivel

Estudiantes comienza una nueva semana de entrenamientos con un calendario que no da respiro y un desafío que aparece en el medio del camino hacia el gran objetivo. Antes de viajar a Montevideo para disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el Pincha tendrá que afrontar la definición de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, el jueves. Una instancia que puede significar una nueva estrella, pero que llega en un momento particular, con el desgaste acumulado y la cabeza puesta también en la cita más importante del continente.

El plantel realizó ayer su primera práctica luego del empate ante Talleres en Córdoba. El encuentro del sábado dejó en evidencia el cansancio que arrastra el equipo dirigido por Alexander Medina, que todavía tiene por delante un esfuerzo más antes de enfocarse de lleno en la final de la Libertadores. La Supercopa aparece como una oportunidad concreta de sumar otro título, aunque también como una prueba exigente en medio de una preparación que tiene a como horizonte.

En ese contexto, el Cacique y su cuerpo técnico deberán administrar las cargas y definir cómo afrontar el compromiso ante la Lepra mendocina. Sin embargo, la intención sería poner en cancha una formación muy similar a la que podría utilizar en Montevideo. El partido del jueves, más allá de su propia importancia, también funcionará como una última referencia futbolística antes de la definición continental. Estudiantes no quiere resignar la posibilidad de levantar un trofeo, pero tampoco puede perder de vista el objetivo que tiene marcado desde hace tiempo.

Estudiantes pone en marcha la preparación para una semana decisiva

En cuanto al panorama futbolístico y físico, una de las principales preocupaciones pasa por Joaquín Correa. El delantero terminó el encuentro frente a Talleres con una molestia y encendió las alarmas. Por el momento, no se descarta que pueda tratarse de una lesión de mayor consideración, aunque puertas adentro hay optimismo respecto de su evolución y confían en que pueda llegar en condiciones a la final de la Supercopa. Su situación será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos.

Medina también recuperará alternativas importantes. Guido Carrillo no viajó a la Docta por precaución y volverá a estar a disposición para el compromiso del jueves. Lo mismo ocurre con Tomás Palacios, quien transita la etapa final de la recuperación de la lesión en los meniscos, producto de un fuerte traumatismo sufrido durante el partido frente a Unión en Santa Fe. Su evolución será clave para determinar si puede regresar a la formación titular.

Con estos nombres, la idea del entrenador sería sostener una base conocida. Muslera continuaría en el arco, mientras que la defensa podría estar integrada por Mancuso, González Pirez, Rojo y Tomás Palacios, siempre que el defensor llegue en condiciones. Por su parte, Núñez también lucha por un lugar.

En la mitad de la cancha, Castro y Piovi podrían compartir el círculo central. Más adelante, Tiago Palacios y Joaquín Tobio Burgos tendrían su lugar por las bandas, mientras que Correa, si responde favorablemente desde lo físico, se sumaría a la zona ofensiva. En tanto, Carrillo volvería a ser la referencia dentro del área.

La semana recién comienza y todavía quedan entrenamientos por delante para despejar las dudas. Estudiantes tiene una final en el medio de otra final, dos oportunidades de hacer historia y un plantel que deberá encontrar el equilibrio entre la exigencia inmediata y el sueño continental. El jueves tendrá una nueva prueba ante Independiente Rivadavia; después, toda la atención estará puesta en Palmeiras.