El desafío de una Scaloneta sin Lionel Messi

Los partidos de esta ventana FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín no solo serán el marco para la despedida ¿definitiva? de Lionel Messi de la Selección, sino el comienzo de una nueva etapa para la albiceleste con Lionel Scaloni como entrenador, ya que el Gringo de Pujato ya inició charlas para una renovación que parecía casi imposible después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo que se jugó en Nueva Jersey.

“Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, remarcó un comunicado en la red social X tras la reunión del pasado viernes, acompañado por la foto del mandamás de la asociación y el DT que va por un récord: dirigir a Argentina en tres mundiales.

En la previa de esa reunión formal, cada uno jugó sus cartas. Scaloni había entrecerrado la puerta tras el Mundial (“en diciembre no creo que continúe”, dijo luego de la final) y desde la AFA dejaron clara la intención de continuidad y la confianza en un nuevo contrato. Incluso, se dejó trascender la idea de un nuevo vínculo hasta la Copa América de 2028 con continuidad hasta el Mundial del ‘30, algo que no gustó demasiado en el entorno del entrenador. Por eso, Scaloni se había mostrado permeable a una continuidad en diálogo con la prensa, casi instando a una reunión que se dio en la noche del viernes.

La charla dejó conformes a las partes. No todo pasó por el dinero: también se habló de un proyecto que ya no tendrá a Lionel Messi que el 6 de octubre tendrá su despedida de la Selección en el partido ante Benín ni tampoco a otros referentes del Seleccionado, algunos por una cuestión generacional y otros por un rendimiento que se va alejando de la elite mundialista.

Así, la continuidad asoma bastante encaminada con un contrato que “podría ser hasta el 2031”, tal cual dejaron trascender desde AFA. Obviamente que el armado del cuerpo técnico (ya que no seguiría Walter Samuel), la conformación de un plantel que irá cambiando paulatinamente, le cronograma de amistosos y el aspecto económico son algunos de los tópicos a definir en una próxima reunión.

Tapia siempre se mostró confiado en la continuidad de Scaloni y hace más de un mes el Comité Ejecutivo había dado conformidad para encarar la renovación que implicará un ajuste importante en los salarios del entrenador y todos sus colaboradores luego de haber ganado un Mundial, ser finalista en la última Copa del Mundo, haber ganado dos Copas América y una Finalissima. El aspecto económico será eje central de la reunión que llevarán adelante las partes esta semana.

Tapia sabe que el nuevo contrato con Scaloni y su grupo implica un gran ajuste económico

Por lo pronto, la nueva convocatoria para estos amistosos incluye futbolistas que no estuvieron en el último Mundial como Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Román Vega, Leonardo Balerdi, Agustín Giay y Santiago Castro. Entre los convocados quedaron desafectados por lesiones musculares Thiago Almada y Juan Foyth (el exEstudiantes viene de dejar atrás una seria lesión ligamentaria) y seguramente sea la última citación para otros jugadores con Messi y Nicolás Otamendi a la cabeza.