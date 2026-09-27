El desafío del mercado es retener a Miramón

Más allá de que todavía faltan seis fechas para el final del Clausura y Gimnasia está bien posicionado para ingresar a los playoffs y regresar a las competencias internacionales en 2027, la dirigencia de Gimnasia ya tiene en mente el armado del próximo plantel.

En esa línea, habrá bajas (hay varios jugadores cuyos contratos caducan a fin de año) e incorporaciones (un marcador central de jerarquía será prioritario, pero otro de los puntos en los cuales el Lobo busca avanzar es en la continuidad de algunas figuras del equipo.

Ignacio Fernández, Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi son las prioridades para continuar el año próximo, al margen de Marcelo Torres, quien ya extendió su contrato y Gimnasia le comprará la mitad de la ficha a fin de año con una chance concreta de ser vendido en ese mismo mercado de pases.

La continuidad de Nacho Fernández no debería tener inconvenientes ya que llegó a Gimnasia por amor al club y no por la entidad del contrato. En el caso de Agustín Auzmendi, Gimnasia tiene una opción de compra del pase (propiedad de Godoy Cruz) de 900 mil dólares por el 80% de la ficha.

La situación más compleja desde lo contractual es la de Ignacio Miramón. El pase del volante central es propiedad del Lille francés y Gimnasia no está en condiciones de hacer uso de la opción de compra, de alrededor de cuatro millones de dólares.

Ante esos números, la idea es intentar un nuevo préstamo por una temporada con el Lille, con el claro argumento de que, aún en el caso de que Gimnasia no pueda comprarlo tras la nueva cesión, el jugador se terminará de revalorizarse en el fútbol argentino. En caso de complicarse esa posibilidad, la intención será contar -al menos- con el jugador en el primer semestre del año, ya que difícilmente tenga lugar en el Lille y el mercado fuerte en Europa es el de mitad de año. Ahí si Nacho puede tener otro destino en el viejo continente.

Miramón está en un gran nivel, en su tradicional posición de mediocampista central. En la temporada ya jugó 25 partidos, números que están claramente por encima del 60% de los partidos jugados (van 31 en el 2026) que permite que el Lobo no pague el cargo del préstamo.

CON ATLÉTICO TUCUMÁN SE JUEGA EL VIERNES 9

La Liga Profesional modificó algunos partidos programados para la undécima fecha del Clausura a raíz de la disputa de partidos en el marco de la fecha FIFA. El encuentro del Lobo en Mendoza ante Independiente Rivadavia no se modificó y se jugará el viernes 2 de octubre a las 21.30 tal cual estaba estipulado.

Además, se dio a conocer la disputa de la duodécima fecha: Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán el viernes 9 a las 18.00 en el Bosque.