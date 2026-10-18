El desafío para el Lobo es la continuidad de Miramón

Sin menospreciar la participación de sus compañeros en esta buena campaña albiazul, el diferencial de este equipo tripero son los Nachos. Así como Fernández es el cerebro, el juego y el emblema, Miramón aporta intensidad y marca para fortalecer toda la estructura defensiva sin perder de vista sus -cada vez más frecuentes- excursiones en ataque.

Así como Gimnasia deberá aprovechar este regreso en gran nivel de Nacho Fernández rodeándolo de la mejor manera posible en 2027, la dirigencia tripera tiene por delante la compleja labor de conseguir un tiempo más -al menos el próximo semestre- de Ignacio Miramón con la casaca azul y blanca.

El pase del volante -que se hizo amo y señor del círculo central con el paso de los partidos- pertenece al Lille francés y la cesión caduca el 31 de diciembre. La opción, de alrededor de 4 millones de dólares, es absolutamente impagable, por lo que la apuesta dirigencial es lograr un nuevo préstamo por todo el año próximo. La opción de asegurarlo por el primer semestre es la alternativa que se maneja como plan B para seguir contando con el bolivarense.

Al margen de los Nachos, varios jugadores más tienen contrato hasta fin de año. Agustín Auzmendi es propiedad de Godoy Cruz y Gimnasia tiene una opción de compra de 900 mil dólares por el 80% de su pase, una compra que podría encadenarse con alguna venta de integrantes del plantel actual. El delantero lleva 7 goles (5 de ellos en este Clausura) y es titular indiscutido en esta etapa del equipo dirigido por Ariel Pereyra.

Bautista Barros Schelotto, Pedro Silva Torrejón, Franco Torres, Maximiliano Zalazar, Matías Melluso, Augusto Max, Juan José Pérez, Renzo Giampaoli, Gonzalo Errecalde son los restantes jugadores con vencimiento del vínculo a fin de año. Por otro lado, en el fútbol juvenil ya se trabaja sobre las decisiones a tomar con los juveniles categoría 2006 que están en condiciones de firmar su primer contrato profesional.