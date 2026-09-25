El descargo de Boca por los “extranjeros”

Cómo fue el descargo que realizó Boca, después de la presentación que hizo Vélez. Como se sabe, el escándalo sumó un nuevo capítulo, a partir de la apelación que presentó el club de Liniers y del recurso de amparo para frenar el partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

Primero, fue el rechazo al pedido de darle por perdido el partido a Boca debido a la inclusión de los seis extranjeros en el cruce de octavos de Copa Argentina y sólo multó al Xeneize con mil entradas generales, una cifra equivalente a los 50 millones de pesos.

Después, la explicación Fernando Mitjans, el presidente de Tribunal de Disciplina, quien manifestó “Eliminar a Boca era como dar perpetua por robar una manzana”.

Y finalmente, con la publicación del boletín 6950, la AFA dio a conocer cuál fue el descargo oficial de Boca y hasta confirmó que la fecha y hora de presentación, el martes 15 de septiembre a las 17:44 horas, “fue en tiempo y forma”, algo que también se había puesto en duda.

Lo concreto es que en ese punto 3 del boletín de AFA, luego de la protesta de Vélez, se expuso cuál fue el argumento que utilizó Boca para explicar el error de incluir seis extranjeros en la planilla del partido, cuando sólo están habilitados cinco.

“ Boca Juniors solicitó el rechazo íntegro de la protesta y sostuvo que la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla no configuró infracción, pues el límite previsto en el art. 31 del CCT557/2009 sólo resulta aplicable cuando es incorporado al reglamento de cada competencia. En tal sentido, afirmó que el art. 9 del Reglamento de la Copa Argentina 2026 habilita a los clubes de Primera División a actuar con los jugadores inscriptos en el Registro de AFA, sin establecer aquella limitación”, arrancó el argumento.

Riquelme: “Boca ganó bien, jugó un gran partido y fue superior a su rival”

“Subsidiariamente, alegó que, aun si se considerara existente una irregularidad, se trató de un mero error administrativo, sin ocultamiento, dolo, mala fe ni ventaja deportiva: la planilla fue presentada oportunamente y era conocida por los árbitros, las autoridades del torneo y Vélez, mientras que el sexto extranjero, Ángel Romero, no ingresó al campo de juego”. siguió.

Qué respondió Riquelme en su momento: * Defensa del mérito deportivo: Aseguró que “Boca ganó merecidamente, jugó un gran partido y fue superior a su rival”, argumentando que los resultados se deciden jugando al fútbol y no de manera administrativa.

* Indiferencia ante los escritos: Señaló textualmente: “No vi el comunicado, sé que algo pusieron”, minimizando el impacto institucional de la protesta de Vélez.

* Contexto de tensión: Atribuyó el conflicto al clima que rodea al fútbol local: “Estamos viviendo un momento de mucho nervio. Cada partido que se juega se termina con mucho nervio”