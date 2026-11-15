El desgaste previo de Palmeiras antes de la definición continental

A diferencia de Estudiantes, Palmeiras llegará con un mayor desgaste físico y emocional a la final de la Copa Libertadores del próximo 28 de noviembre. Mientras que el Pincha disputó su último partido el jueves pasado, el conjunto paulista todavía tendrá por delante tres compromisos antes de viajar a Montevideo. En el medio, además, mantiene la posibilidad de consagrarse campeón del Brasileirao.

Flamengo y Palmeiras son los dos candidatos a quedarse con el título. El Mengao lidera el certamen con 76 puntos, mientras que el equipo dirigido por Abel Ferreira acumula 73, cuando restan cuatro fechas para el cierre.

El cruce entre ambos se disputará en la antepenúltima jornada, en el Allianz Parque, y aparece como una de las citas más importantes del calendario brasileño. Palmeiras tendrá la posibilidad viva de descontar la diferencia y alcanzar la cima, aunque también deberá administrar sus energías en medio de una agenda exigente y con la final continental cada vez más cerca.

El recorrido del Verdao comenzará este miércoles 18 de noviembre, cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte. Apenas tres días después tendrá el compromiso de alto voltaje frente a Flamengo, esta vez como local. Luego, en la previa de la definición de la Libertadores, visitará a Chapecoense, en otro encuentro que se sumará a la exigencia física del plantel.

De esta manera, Palmeiras afrontará una seguidilla de partidos decisivos en un tramo clave de la temporada. No solamente tendrá en juego la posibilidad de conquistar el campeonato local, sino que también buscará llegar en las mejores condiciones al duelo frente a Estudiantes.

No obstante, la agenda del conjunto paulista no terminará con la final de la cita máxima del continente, sino que días más tarde cerrará su participación vernácula ante Curitiba, también de local. En tanque que el 6 de diciembre disputará la final de la Copa de Brasil frente a Gremio. Resta definir horario.