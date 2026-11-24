La ilusión de los hinchas de Estudiantes ya se vive con intensidad en la previa de la gran final de la Copa Libertadores. En ese marco, EL DÍA y Modo Vuela lanzaron una propuesta especial para que dos fanáticos puedan acompañar al Pincha en la definición continental: sortearán un viaje de ida y vuelta en el día a Montevideo y dos entradas para alentar al equipo en el Estadio Centenario de Montevideo.

La iniciativa permitirá que dos simpatizantes albirrojos vivan desde las tribunas una de las citas más importantes del año. El premio incluye el traslado hacia la capital uruguaya, el regreso en la misma jornada y los tickets para presenciar la final, en una experiencia que promete quedar guardada para siempre en la memoria de los ganadores.

Para participar, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, tendrán que estar suscriptos a EL DÍA a través de la página de suscripciones (https://www.eldia.com/suscripcion), en el Plan Especial Final Libertadores. Además, deberán seguir las cuentas de Instagram @modovuela y @eldialp, y comentar en la publicación del sorteo contando por qué quieren vivir la final desde la cancha y con quién compartirían ese momento.

El ganador se conocerá este martes durante la primera edición del Equipo Deportivo, que se emite de 12 a 14 por FM La Redonda 100.3. Allí se realizará el sorteo que definirá quiénes tendrán la posibilidad de viajar a Montevideo para acompañar al León en la búsqueda de la gloria continental.

Cómo viajar a Montevideo para alentar a Estudiantes

Para aquellos hinchas que ya tienen su entrada para la final, pero todavía necesitan resolver el traslado hacia Uruguay, Modo Vuela también ofrece alternativas para llegar a Montevideo y acompañar al Pincha.

Los interesados podrán comunicarse a través de su cuenta de Instagram, @modovuela, para consultar las distintas opciones de viaje disponibles y organizar el traslado de cara al partido decisivo.

EL DÍA y Modo Vuela se unen así para acercarles a los hinchas la posibilidad de ser parte de una jornada histórica. Estudiantes jugará una final continental y, para dos fanáticos, la ilusión de estar en la tribuna puede convertirse en realidad.