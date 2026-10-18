El Dibu sufrió la fractura de la mandíbula

Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un fuerte golpe y debió ser retirado en camilla en el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Everton.

El arquero de la Selección salió a cortar un centro, chocó con Branthwaite y quedó tendido en el suelo a los 20 minutos del segundo tiempo. Segundos más tarde, el cuerpo médico del Chelsea ingresó al campo de juego para asistirlo. Si bien estaba despierto, el “Dibu” se quedó inmovilizado boca arriba mientras recibía la ayuda de los profesionales.

Tras diez minutos de revisión, el arquero fue cargado en la camilla y lo sacaron del estadio para trasladarlo a un centro médico y hacerle los estudios correspondientes. Tras las prácticas pertinentes, los médicos detectaron una lesión ósea en la mandíbula, motivo por el cual anoche fue operado. Se perderá los dos amistosos de la Selección en noviembre

En el caso del neerlandés, pudo continuar sin dificultades, tras un chequeo médico sobre sus reflejos para conocer el nivel del traumatismo sufrido.

En cuanto al partido, el Chelsea se impuso 2 a 0 con doblete de Pedro Neto y escaló a la cuarta posición, con 13 unidades. Además, Fulham 1, Hull City 0; Brentford 1, Liverpool 2; Manchester City 3, Ipswich 2 y Newcastle 0, Aston Villa 1.

Hoy, Leeds-Manchester United; Brighton-Crystal Palace; Bournemouth-Sunderland y Forest-Arsenal.