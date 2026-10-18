Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Malas noticias para la selección

El Dibu sufrió la fractura de la mandíbula

El arquero salió a cortar un centro, chocó con Branthwaite y se llevó la peor parte. Fue operado y estará 40 días inactivo
momento en que atienden a martínez tras sufrir un golpe / ap

Por Redacción

Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un fuerte golpe y debió ser retirado en camilla en el triunfo del Chelsea por 2 a 0 ante el Everton.

El arquero de la Selección salió a cortar un centro, chocó con Branthwaite y quedó tendido en el suelo a los 20 minutos del segundo tiempo. Segundos más tarde, el cuerpo médico del Chelsea ingresó al campo de juego para asistirlo. Si bien estaba despierto, el “Dibu” se quedó inmovilizado boca arriba mientras recibía la ayuda de los profesionales.

Tras diez minutos de revisión, el arquero fue cargado en la camilla y lo sacaron del estadio para trasladarlo a un centro médico y hacerle los estudios correspondientes. Tras las prácticas pertinentes, los médicos detectaron una lesión ósea en la mandíbula, motivo por el cual anoche fue operado. Se perderá los dos amistosos de la Selección en noviembre

En el caso del neerlandés, pudo continuar sin dificultades, tras un chequeo médico sobre sus reflejos para conocer el nivel del traumatismo sufrido.

En cuanto al partido, el Chelsea se impuso 2 a 0 con doblete de Pedro Neto y escaló a la cuarta posición, con 13 unidades. Además, Fulham 1, Hull City 0; Brentford 1, Liverpool 2; Manchester City 3, Ipswich 2 y Newcastle 0, Aston Villa 1.

Hoy, Leeds-Manchester United; Brighton-Crystal Palace; Bournemouth-Sunderland y Forest-Arsenal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?