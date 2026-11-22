Boca ganó un total de 13.225.000 dólares por consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, este sábado ante Atlético Mineiro, ya que la Conmebol le da 10 millones al ganador de la competencia. Como viene sucediendo desde hace algunas ediciones, la Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol) viene aumentando el monto de los premios que otorga a los equipos que participan de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. En 2025, el campeón Lanús había recibido 6,5 millones por ganar la final.

El Xeneize, que había comenzado jugando la Libertadores este año pero quedó tercero en su grupo y fue derivado a la Sudamericana, tenía un acumulado asegurado de 5.725.000 dólares en esta edición.

Boca había jugado cuatro instancias de la Sudamericana: la ronda de los playoffs, en la cual superó a O’Higgins y recibió 500 mil dólares; los octavos de final, en los que le ganó a Recoleta y sumó otros 600 mil; los cuartos donde superó a San Pablo y embolsó 700 mil y las semifinales ante Vasco Da Gama, que le otorgó otros 800 mil dólares.

Por otro lado, por cada victoria la Conmebol otorga 125 mil dólares y Boca sumaba cinco, por lo que el acumulado en ese aspecto asciende a los 625 mil dólares. Por último, otros 2,5 millones se le suman al pozo asegurado del “Xeneize” ya que es la cifra que se le da al subcampeón, por lo que Boca no podrá ganar menos de 5.725.000 dólares con todos los montos sumados.

Boca descansó en Colombia y vuelve hoy a Argentina

El Xeneize pasó la noche en Barranquilla tras levantar su tercer Copa Sudamericana de la historia y hoy al mediodía levantará vuelo desde suelo colombiano para llegar en horas de la noche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de las 20:00 hs, donde se espera un gran recibimiento por parte de los hinchas boquenses.

A partir de allí, comenzará a preparar el duelo del miércoles por la noche frente a Independiente Rivadavia.