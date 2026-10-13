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Fue refuerzo de Estudiantes, no tiene trabajo y vende sándwiches para mantener a sus hijos

Matías Rosso, que tuvo un paso fugaz por el Pincha, está cerca de perder la visión de un ojo por la diabetes y recurrió a sus redes sociales para apelar a la solidaridad de sus seguidores

Por Redacción

En las últimas horas, una publicación en redes sociales expuso el duro momento personal que atraviesa Matías Rosso, exfutbolista que vistió la camiseta de Estudiantes y que hoy debe rebuscárselas en la calle para sostener a su familia tras quedarse sin empleo y enfrentar un delicado cuadro médico.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el exjugador de 33 años compartió con sus seguidores su compleja situación de salud y económica. "Lamentablemente estoy perdiendo la visión del ojo izquierdo, tengo retinopatía por la diabetes y una trombosis en el ojo", reveló sobre la patología que afecta de manera directa su vida cotidiana.

Tras destacarse como una de las figuras del ascenso argentino en Chacarita Juniors, desembarcó en Estudiantes a finales de 2014 como una apuesta a futuro del club. En aquel mercado de pases, el delantero llegó al Pincha en una operación conjunta desde el Funebrero junto a otro joven talento que con el tiempo dio el gran salto internacional: el arquero Agustín Rossi, hoy figura del Flamengo.

Tras su paso por la institución platense y posteriores cesiones por clubes como Aldosivi y Estudiantes de Caseros, la carrera deportiva de Rosso fue alejándose del plano profesional, enfrentando diferentes adversidades personales hasta llegar a su presente actual.

Sin empleo formal y golpeado por la pérdida progresiva de la visión, el exdelantero demostró su entereza para salir adelante por su familia. “¡Bueno, ya que me quedé sin laburo, a partir de mañana voy a salir a vender sándwiches en la bici! Voy a andar por el centro de Rosario. Tengo dos hijos hermosos por los cuales no voy a bajar los brazos nunca”, escribió con optimismo en sus redes sociales, acompañando el texto con la canción Distinto de Callejeros.

Su mensaje generó muestras de apoyo e iniciativas solidarias por parte de hinchas de Chacarita y de Estudiantes para colaborar con su tratamiento de salud y con el emprendimiento con el que busca sostener a su familia.

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