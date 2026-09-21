El DT de Argentinos estalló por el arbitraje contra Rosario Central: "Nos robaron"

Por la décima fecha del Torneo Clausura, Argentinos Juniors sufrió una derrota por 1 a 0 frente a Rosario Central en condición de visitante, un resultado que dejó al conjunto de La Paternal con las manos vacías en su visita al Gigante de Arroyito. Sin embargo, el desarrollo del encuentro quedó eclipsado por una acción puntual ocurrida durante la etapa inicial: la anulación del tanto convertido por Tomás Molina a instancia del arbitraje y la revisión tecnológica.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el director técnico del equipo visitante, Nicolás Diez, manifestó su malestar con la decisión arbitral y cuestionó severamente el criterio aplicado en la jugada. “El primer tiempo fuimos muy superiores a Central, nos robaron un gol legítimo, estaba en la misma línea, mostraron algo que no es. En el segundo tiempo arriesgamos más, pero no fuimos efectivos”, expresó el entrenador al analizar el desarrollo del juego y lamentar la oportunidad perdida por su conjunto en los primeros minutos.

El cuestionamiento del cuerpo técnico y del plantel se centra en el procedimiento técnico utilizado por el VAR para determinar la posición adelantada. Desde la institución de La Paternal argumentan que la captura de pantalla empleada para trazar las líneas de referencia se efectuó de manera tardía, en un instante posterior al golpe del balón por parte de Nicolás Oroz.

Bajo esa perspectiva, la lectura del club visitante sostiene que, si la revisión se hubiese detenido en el fotograma exacto del impacto inicial de Oroz sobre la pelota, el delantero Molina habría estado habilitado para concretar la apertura del marcador. Más allá de las discusiones reglamentarias sobre la jugada, el equipo no logró sostener su dominio en el complemento y terminó cediendo los tres puntos ante el conjunto rosarino, por lo que ahora deberá reenfocarse en su participación en el certamen local para dejar atrás este traspié.