A menos de diez días de la gran final de la Copa Libertadores, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, lanzó una fuerte definición deportiva que repercute directamente en el mundo Estudiantes. El técnico portugués dio por terminada la pelea por el título del Brasileirão y confirmó que pondrá todos los cañones en preparar el duelo decisivo frente al Pincha.

Con Palmeiras ubicado a seis puntos de la punta cuando restan apenas nueve unidades en disputa, el DT reconoció que el certamen local ya quedó prácticamente sentenciado en favor de Flamengo y adelantó que administrará sus recursos pensando exclusivamente en la definición continental.

“Este título está entregado. Ahora vamos a hacer aquello que sea mejor para Palmeiras. Dar las felicitaciones. El equipo de Flamengo fue fuerte, fue eficaz”, remarcó Ferreira con crudeza ante la prensa.

Consciente del impacto que genera bajar los brazos en el torneo brasileño, el entrenador apeló a su trayectoria al frente del Verdão para justificar la rotación o las decisiones tácticas que tomará en las próximas jornadas: “Estoy hace tiempo suficiente en Palmeiras para que la hinchada entienda que todo lo que hago es por el bien del club. Cualquiera sea mi decisión, será pensando en lo mejor para Palmeiras”.

Además, Ferreira remarcó lo apretado del calendario previo al choque con Estudiantes, dejando en claro que el margen de trabajo específico para la final es mínimo: “Tenemos el partido con Flamengo, después Chapecoense y solamente tres días para preparar una gran final”.