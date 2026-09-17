El DT que ya se postuló para dirigir la Selección en medio del misterio de Scaloni

Ante el escenario de incertidumbre que rodea la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina, Antonio Mohamed manifestó públicamente su interés por ocupar el cargo si se produce una vacante. En declaraciones radiales, el actual director técnico del Toluca de México repasó su trayectoria y afirmó que cuenta con el recorrido necesario para asumir la conducción del combinado nacional.

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado. Cuando me hablan de diferentes situaciones, estoy preparado. La selección argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la selección”, expresó el entrenador en diálogo con radio La Red.

Mohamed cuenta con una extensa trayectoria en los bancos de suplentes que comenzó en 2003 en el fútbol mexicano y abarcó a quince instituciones en cuatro países, con pasos destacados por Huracán —al que ascendió a Primera División—, Colón e Independiente en el ámbito local, además de experiencias internacionales en España, Brasil y México.

La posibilidad de un cambio en la conducción técnica surge a partir de las dudas expresadas por Scaloni respecto a su continuidad tras la final del Mundial 2026. El entrenador campeón del mundo atraviesa un periodo de reflexión en el que evalúa si dispone de la energía requerida para encarar la renovación del plantel, un interrogante que ya había insinuado luego de la derrota ante España en la definición de la Copa del Mundo al señalar que sentía la necesidad de pensar en el futuro del ciclo.

A esta situación se le añade la partida de figuras centrales del seleccionado. Las renuncias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, sumadas a la sanción de diez fechas que recibió Leandro Paredes tras los incidentes en el partido definitorio, marcan el fin de una etapa para el equipo, que ya tiene designado a Cristian Romero como nuevo capitán de cara a los próximos compromisos.

Las negociaciones entre la Asociación del Fútbol Argentino y el entorno del cuerpo técnico también contemplan rispideces vinculadas a cuestiones logísticas y contractuales, entre las que figuran diferencias en la diagramación de los partidos amistosos y demoras en el pago de premios acordados. En caso de que las conversaciones que encabeza Claudio Tapia no lleguen a buen puerto, los encuentros de la ventana de noviembre marcarían el cierre del ciclo.

En paralelo, la estructura técnica también podría sufrir modificaciones en su cuerpo de colaboradores ante la intención de Walter Samuel de iniciar su carrera como entrenador principal en el fútbol europeo. Ante una eventual salida del histórico ayudante de campo, la dirigencia evalúa el ascenso de Diego Placente, actual responsable de las divisiones juveniles, para ocupar ese lugar.