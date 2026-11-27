A un día de la final de la Copa Libertadores, Estudiantes difundió un video que conecta el presente con una escena cargada de memoria y simbolismo: el 20 de diciembre de 2025, cuando el plantel escribió sus deseos en tarjetas tras consagrarse en el Trofeo de Campeones.

La primera imagen del material tiene fecha precisa. Allí, aparecen Alexis Castro, Eric Piovi, Fernando Muslera y Guido Carrillo escribiendo en tarjetas, junto a Mikel Amondarain, el volante surgido en el club que en julio fue transferido al Bologna de Italia. Entonces irrumpe la primera frase: “Esa noche pedimos un deseo”.

Aquel 20 de diciembre, en San Nicolás, Estudiantes se había quedado con el Trofeo de Campeones. Comenzó perdiendo frente a Platense, pero lo dio vuelta con un doblete de Lucas Alario, autor del 2-1 definitivo en tiempo adicionado. Fue la segunda vuelta olímpica en apenas una semana para el conjunto que por entonces conducía Eduardo Domínguez, luego de haber superado a Racing por penales siete días antes en la definición del Clausura.

En medio de los festejos dentro del campo de juego, los futbolistas exhibieron lo que habían anotado en sus tarjetas y todos coincidieron en el mismo objetivo: la Copa Libertadores.

El montaje avanza con nuevas placas que enlazan al vestuario con la gente: “Es el deseo del hincha”, mientras la música acompaña el paso de las tarjetas hacia imágenes de los simpatizantes celebrando a lo largo del año, antes de volver a los jugadores en plena fiesta bajo el lema “Es el deseo de todos”.

Luego llega el giro hacia el camino continental: “Y ahora, más que un deseo”. La secuencia viaja al Maracaná, con una atajada de Fernando Muslera, el grito y los abrazos del plantel en la noche en la que el arquero uruguayo contuvo tres penales para que Estudiantes eliminara a Flamengo y sacara boleto a la final.

La última placa cierra el arco temporal entre aquella madrugada de diciembre y la definición que se avecina: “Es la oportunidad de hacerlo realidad”. Once meses después de aquellas tarjetas, el deseo ya tiene escenario y horario: este sábado a las 17, Estudiantes enfrentará a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo por la quinta Copa Libertadores de su historia.