El entrenador de Corinthians palpitó la revancha ante Estudiantes por Copa Libertadores: “Es un rival difícil”

En las últimas horas, el entrenador de Corinthians, Fernando Diniz, envió un claro mensaje de advertencia de cara a la revancha que tendrá contra Estudiantes este miércoles a las 21.30 y detalló la estrategia que implementó para llegar al choque definitivo en São Paulo con el plantel al máximo de sus capacidades.

“Estudiantes siempre es un rival difícil; empataron con Flamengo tanto de ida como de vuelta. Empataron en su casa y ganaron fuera contra Universidad Católica. Tenemos que prepararnos para una gran batalla; son un equipo de calidad con buena distribución en el campo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros junto con el apoyo de nuestra afición”, analizó el DT.

Para llegar en óptimas condiciones al miércoles, Diniz optó por presentar una alineación alternativa en el compromiso local de fin de semana ante Flamengo. El estratega remarcó que la decisión no buscaba sumar minutos en los futbolistas menos habituales, sino proteger el desgaste de los habituales titulares.

“No puse a los jugadores de reserva para que cogieran ritmo. Al contrario, dejé a los titulares en el banquillo para que estuvieran bien preparados y con el 100% de energía para el miércoles. Llevamos a seis titulares al banquillo de reserva y cuatro o cinco se quedaron en São Paulo recuperándose de lesiones”, explicó.

Respecto a nombres propios de peso dentro del equipo, el entrenador detalló las sobrecargas físicas que obligaron a darles descanso inmediato antes de encarar la revancha continental. “(André) Carrillo salió del partido porque estaba al borde de una lesión. Memphis (Depay) venía de una racha ganadora que no tenía desde hace mucho tiempo, necesitaba descansar. Fue el primero al que supe que iba a dar descanso, tenía los músculos tensos. Gustavo Henrique jugó un partido duro el miércoles, salió cansado. Se quedaron en São Paulo para recuperarse por completo”, sentenció.