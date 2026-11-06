El equipo de Pereyra llega a los Playoffs en racha y encendido

Gimnasia cerró la fase regular del Torneo Clausura con una nueva victoria, esta vez, sobre Belgrano por 2-1. Pero el dato estadístico saliente es que el equipo que conduce Ariel Pereyra llegará al desarrollo de los Playoffs bien entonado, ya que alcanzó una secuencia ininterrumpida de diez partidos sin derrotas, con seis triunfos y cuatro empates, lo que le permitirá encarar la etapa final del certamen con el ánimo por las nubes. De acuerdo a lo que marcan las estadísticas, la última caída del Lobo se remonta a la sexta fecha cuando pewrdió en el Bosque ante su homónimo de Mendoza por 3-2.

Desde aquel encuentro, celebrado el sábado 22 de agosto pasado, Gimnasia hilvanó diez partidos consecutivos sin perder. Este es el detalle: 7º) Central (V) (2-1); 8º) Tigre (L) (2-1); 9º) Argentinos (V) (1-1); 10º) Banfield (L) (2-2); 11º) Independiente Rivadavia (V) (1-1); 12º) Atlético Tucumán (L) (1-1); 13º) Huracán (V) (2-1); 14º) Sarmiento (L) (2-0); 15º) Estudiantes de Río Cuarto (V) (2-1) y 16º) Belgrano (L) (2-1).

el femenino visita a river

Está tarde desde las 15.00 se reanudará el Torneo Clausura del futbol femenino. El Lobo viajará a Ezeiza para enfrentar a River Plate por la décimo segunda fecha del campeonato, partido que será transmitido por LPF Play.

Las Triperas tiene solamente 7 puntos y vienen de vencer agónicamente a Banfield por la mínima, mientras que River (14 unidades) superó por 1 a 0 a la Lepra.