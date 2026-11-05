“El equipo no pateó al arco, es inapelable y no nos representa”

Stéfano Di Carlo, presidente de River, rompió el silencio después de la dolorosa derrota el Superclásico e hizo una fuerte autocrítica sobre el nivel futbolístico que mostró el equipo en La Bombonera.

“River no pateó al arco, es inapelable y no nos representa”. De todas formas, el presidente del Millonario le manifestó su respaldo a Leonardo Ponzio hasta fin de año, cuando se “evaluará” su continuidad, de acuerdo a lo que explicó.

Luego de mostrarse en desacuerdo profundo con el arbitraje ante Boca y notificar que emitió un pedido formal a la AFA para que Nicolás Ramírez no dirija más al club (ver aparte), el máximo dirigente del club de Núñez reflexionó en un reportaje que dio a la cabena ESPN sobre el rendimiento en la cancha y remarcó que la postura no estuvo a la altura de la idiosincrasia y la identidad de la institución.

“Fue un partido gris. River no pateó al arco, eso es inapelable y no nos representa. Pero hay un factor en la cabeza que te desmoraliza cuando sentís la injusticia o la manipulación. Hay problemas propios, Boca pateó seis veces al arco, creo. Fue un partido pobre, Boca mereció más que River a partir de las condiciones que lo desnaturalizaron y River tiene errores”, sostuvo Di Carlo.

El presidente del Millonario hizo mea culpa y reconoció que “hay errores propios en la gestión del fútbol de River”, pero aclaró que la inversión realizada en el último mercado de pases estaba proyectada para “construir la base de los próximos tres años”. En ese sentido, les pidió tiempo a los hinchas para ver los frutos de un plantel “a ensamblar”, ya que “se armó hace dos meses”.

Sobre la elección de Leonardo Ponzio tras la salida de Eduardo Coudet, Di Carlo explicó que internamente decidieron optar por su interinato porque “él estaba convencido” y “vemos aptitud, calidad humana, conocimiento de lo que es River y tiene un plantel súper competitivo”.

Di Carlo afirmó que la confrontación que se ve hoy entre el club y la AFA no comenzó solamente durante su presidencia, sino que se han tratado con prudencia situaciones durante 13 años. Sin embargo, en un punto hay que salir a advertir. Agregó: “La predisposición de River al entendimiento y al diálogo va a estar siempre; no buscamos pelea, sino normalidad”.

Y aclaró: “Acá no hay disputa política; a nosotros nos interesa el fútbol de River. Esto es una reacción ante una agresión, no es que vinimos a imponer un tema en la agenda: la realidad se impuso sola”.

“River está señalado. Cuando los errores son siempre al mismo lado, dejan de ser errores”

El presidente del club de Núñez afirmó que hay un “señalamiento hacia River” y expresó que “cuando los errores son siempre al mismo lado, dejan de ser errores”; a su vez, remarcó que “el problema es sistémico”.

Con respecto a esto último, reveló que “muchos presidentes piensan igual que River”, pero mencionó que “nadie lo dice por miedo”. “Si soy el presidente de otro club, digo: ‘Si esto le hacen a River, nos van a destrozar; mejor me quedo en silencio’”, ejemplificó.

Por último, con respecto al cruce con la AFA, afirmó que piensa en los jugadores que “se matan por llegar a Primera y jugar como juegan” y se imagina “lo que deben sentir ellos al saber que hay un señor jugando con un celular para ver cómo se determinan las cosas”. Y sentenció: “Estás ofendiendo a los profesionales”.