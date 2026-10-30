El Estadio Único de La Plata se reinaugura al otro día de la final Estudiantes vs Palmeiras

Con un partido entre la selección femenina de fútbol y Alemania, el domingo 29 de noviembre se reinaugurará el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego A. Maradona de La Plata, según informó este jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será justo un día después del partido que disputarán Estudiantes y Palmeiras por la final de la Copa Conmebol Libertadores en Montevideo. “Será muy especial poder decir presente para reinaugurar este hermoso estadio de la provincia de Buenos Aires. Esperamos que el público asista, nos acompañe y pueda llevarse un gran espectáculo", dijo Germán Portanova, director técnico argentino, citado por la AFA.

Cabe recordar que La AFA y el gobierno bonaerense firmaron un convenio de uso y explotación del Estadio Único a cambio de un canon. Sin embargo, el convenio suponía la posibilidad de compensar el canon con la realización de diversas obras de infraestructura. Además, según explicó tiempo atrás el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, “la Asociación de Fútbol Argentino se compromete a celebrar por año una actividad de la Selección de Fútbol Masculina Mayor y diversas actividades de la Selección Mayor Femenina, y de las distintas categorías”. Es por ello que en el marco del convenio se realizaron las obras de infraestructura y, ahora, jugará la selección femenina de fútbol.

El Estadio platense, que la semana pasada recibió al grupo surcoreano BTS, fue noticia también por estos días porque un dirigente de AFA afirmó que el Mundial de 2030 se jugará allí. “Pensemos que este estadio va a ser sede del 20-30”, dijo Fernando Isla Casares, hombre de la AFA (“director del Estadio”), quien junto al intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió las obras del escenario de 25 y 32. Así, La Plata se anotó entre los estadios que aspiran a tener protagonismo en la próxima Copa del Mundo que se disputará en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Durante esa recorrida llevada a cabo la semana pasada, el intendente de nuestra ciudad dio a conocer las obras que llevó adelante la AFA. “Han levantado el pavimento que tenía, han hecho cambio del suelo, han sembrado césped de primerísima calidad, han hecho un recambio integral de las butacas y también de los palcos. Y asimismo lo han dotado de un sistema de iluminación LED, uno de los mejores del mundo”, sostuvo el jefe comunal.