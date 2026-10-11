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SEGUNDO PARTIDO Y PRIMER GRITO DEL COLOMBIANO

El estreno en la red de Monsalve

Por Redacción

El colombiano Miguel Monsalve tuvo ayer en el Madre de Ciudades, su bautismo de gol con la camiseta de Estudiantes.

En su segundo partido como titular desde que llegó al club, el volante abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo, con una definición de derecha, previo desvío en Felipe Aguilar, antes que se introduzca en el arco.

La conquista se originó en una jugada colectiva de contragolpe muy bien gestada entre el propio colombiano, Fabricio Pérez y Alexis Castro.

Como quedó dicho, fue el primer gol de Monsalve, en su segundo encuentro. Su presentación había sido ante Gimnasia de Mendoza, en la victoria 3-0, cuando disputó 68 minutos. Esta vez, el colombiano consiguió agregarle su nombre al marcador.

Monsalve remata hacia el gol
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