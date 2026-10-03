El ex Gimnasia Mauro Matos apuntó contra Chiqui Tapia por su llegada a Barracas Central: “Me pusieron contra la espada y la pared”

El ex delantero de Gimnasia recordó su paso por Barracas Central y aseguró que fue obligado a aceptar la propuesta en 2019, cuando tenía acordada su llegada a Quilmes.

Mauro Matos, ex delantero de Gimnasia, realizó fuertes declaraciones al recordar su paso por Barracas Central y apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y por entonces titular del club.

El ex futbolista aseguró que se arrepiente de haber llegado a Barracas y contó que en 2019 tenía acordada su incorporación a Quilmes, pero recibió un llamado de Tapia antes de concretar su llegada.

“Me arrepiento toda mi vida de mi paso por Barracas. No debí haber ido nunca ahí. En el 2019 me han pasado cosas que nunca pensé que iba a vivir”, sostuvo Matos.

Según relató, Tapia le comunicó que debía jugar en Barracas Central. “Me llamó el Chiqui Tapia y me dijo que iba a jugar en Barracas. Fui obligado a ir ahí”, afirmó.

Matos explicó que se encontraba ante una situación que, según su versión, no le dejaba demasiadas alternativas. “Me pusieron contra la espada y la pared. Era simple, si jugaba en Quilmes me dijeron que no iba a cobrar ni un peso. Yo ya tenía dos hijos y uno prioriza la familia, no tuve opción”, relató.

El ex Gimnasia también recordó un episodio ocurrido durante un entrenamiento, cuando cuestionó la intensidad con la que trabajaba el plantel. “Una vez me planté en el entrenamiento y le pedí más actitud a mis compañeros porque sentía que estábamos entrenando como un equipo amateur y que si las cosas iban a seguir así, yo no quería seguir más en Barracas”, contó.

De acuerdo con su relato, aquella situación derivó en nuevos inconvenientes dentro del plantel. “¿Sabés qué me dijeron después? Que le estaba haciendo la cama al técnico, que era el Gato Daniele. Me hicieron la vida imposible en ese club”, aseguró.

Matos también anticipó que sus declaraciones podían generar repercusiones. “Seguramente ahora, después de esto que estoy diciendo, me explote el celular, pero no me importa”, concluyó.

Mauro Matos en Gimnasia

Matos tuvo un breve paso por Gimnasia en 2017. El delantero permaneció seis meses en el club y disputó ocho partidos con la camiseta albiazul, en los que convirtió un gol.

A lo largo de su carrera, también vistió las camisetas de Arsenal, All Boys, San Lorenzo, Newell's y otros clubes del fútbol argentino.