El exarquero Jorge de Olivera se sumó a Gimnasia para trabajar en las juveniles

Jorge de Olivera es el nuevo integrante del staff de entrenadores del fútbol juvenil albiazul. El exarquero, que llegó a lo más alto de su carrera en Racing aunque tuvo recordados pasos por Nueva Chicago, Platense y actuación en el exterior, estará encargado de la coordinación del trabajo de los arqueros de Séptima a Novena, en la estructura que -tras la última reforma- quedó bajo la órbita de Adrián Adrover, de último paso como técnico principal en Agropecuario de Carlos Casares y con antecedentes como coordinador del fútbol juvenil albiazul hace casi 20 años.

De Olivera tiene una rica trayectoria deportiva, ya que en sus inicios en Misiones jugaba simultáneamente al futbol y al básquet, algo importante en su futuro, al punto de intentar jugar al deporte de la naranja como pivote en Platense, en el final de su carrera como futbolista, algo que finalmente no consiguió.

Tras sus orígenes en el fútbol de su ciudad, Posadas, Vélez Sarsfield lo terminó de formar. Luego jugó en Nueva Chicago (debut cómo profesional), Colón, Aldosivi, Racing Club, Rubio Ñu de Paraguay, Guaraní Antonio Franco, Cobreloa de Chile, Deportivo Pasto de Colombia, Platense (dónde fue campeón de la B y luego ascendió también a la máxima categoria) y un breve paso por Independiente Rivadavia tras el cual abandonó el fútbol a finales de 2022.

Tras colgar los guantes, tuvo cargos gerenciales, ya que fue director deportivo en Platense (2023) y gerente deportivo de Cobreloa en 2024. Ahora, con los guantes puestos nuevamente, ayudará a formar a los arqueros que van surgiendo desde las profundidades del semillero mens sana.