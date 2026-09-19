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Tras 8 caídas en fila

El femenino derrotó a Newell’s y cortó la racha

Por Redacción

Con gol de Lali Esquivel, Gimnasia derrotó 1-0 a Newell’s en Rosario y sumó los primeros tres puntos en el Clausura que le sirvieron para quebrar una serie negativa de ocho derrotas consecutivas y abandonar el último lugar en la tabla de posiciones.

En un partido cerrado entre dos equipos que pelean la zona baja del certamen y vivieron mejores momentos hace muy poco, la diferencia la marcó Lali Esquivel, quien ingresó al área con pelota dominada y acomodó la pelota contra el caño izquierdo de la arquera leprosa para señalar el único tanto del encuentro.

El equipo dirigido por Silvana Villalobos formó con Sofía Olivera; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Julia Bonomo, Anahí Arias; Milagros Oliver, Pilar Casas; Dahiana Cantero, Loana Bernhard, Marilyn Esquivel; Florencia Gaetán.

Las variantes en el segundo tiempo fueron los ingresos de Rocio Montenegro por Bonomo, Valentina Aguilar en reemplazo de Cantero y Maia Farias en lugar de Loana Bernhard.

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