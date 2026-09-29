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GOLAZO DE GAETÁN

El femenino igualó 1 a 1 con SAT en Moreno

X (@FemeninoCGE)

Por Redacción

El femenino de Gimnasia sumó un buen punto, ya que igualó 1 a 1 como visitante frente a SAT. Vanina Bruzzone abrió la cuenta para las locales en la primera mitad e igualó Florencia Gaetán, con un golazo de más de 30 metros a 8 minutos del final.

El conjunto dirigido por Silvana Villalobos formó con Sara Gargaglione; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Anahí Arias, Micaela Adorno; Milagros Oliver; Estefanía Gauto (Valentina Aguilar), Daiana Cantero (Rocío Montenegro), Loana Bernhardt (Nahiara Cudina); Maia Farías (Juana Souto), Florencia Gaetán.

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