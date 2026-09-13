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El femenino sigue en caída libre: cayó goleado por Racing

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Por Redacción

Gimnasia sigue cosechando derrotas en el Clausura del fútbol femenino. Ayer, Racing Club lo goleó 4-0 en El Bosquecito y dejó a las Triperas en el último lugar de la tabla de posiciones junto con Newell’s, que hoy visita a SAT. Micaela Adorno vio la tarjeta roja en el complemento.

Sindy Ramírez de tiro libre a los dos minutos de juego puso el 1 a 0 para la visita. A los 14, Thalía Araujo, de cabeza, puso el 2-0 para la Academia, que aumentó el marcador antes de la media hora por intermedio de Dolores Maregatti, que aprovechó una floja respuesta de la Olivera para empujar al gol luego de un nuevo rechazo de la arquera uruguaya ante el remate de Araujo.

El partido estaba liquidado, pero en la segunda parte, cuando Gimnasia estaba con una menos por la expulsión de Micaela Adorno, Sofía Olivera le cometió penal a Marleidy Cossio y Sindy Ramírez le puso cifras definitivas al resultado a los 37 minutos de la etapa complementaria.

El equipo dirigido por Silvana Villalobos salió a la cancha con Sofía Olivera; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Julia Bonomo, Anahí Arias; Milagros Oliver, Pilar Casas, Estefanía Gauto (Maia Farías), Micaela Adorno; Lali Esquivel (loana Benhard), Florencia Gaetán.

En las próxima jornada, las Triperas viajarán a Rosario para visitar a Newell’s con la intención de lograr los primeros puntos en este segundo torneo de la temporada.

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