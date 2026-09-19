El Ferroviario salvó un punto con polémica

Central Córdoba levantó un 0-2 y logró igualar ante Defensa y Justicia en el Madre de Ciudades. Jeremías Lucco y Leandro Fernández había adelantado al Halcón, descontó Marco Iacobellis para el Ferroviario y el empate llegó en tiempo de descuento en un penal convertido por Leo Sequeira, a quien en una primera instancia Borgogno le atajó el remate pero que el adelantamiento del arquero obligó a repetir, en una decisión muy protestada por la visita.

El Halcón logró la ventaja tras una buena pared entre Lucco y Barbona que el juvenil cordobés definió muy bien. Con el gol de Leandro Fernández, una bomba desde la puerta del área, parecía que Defensa se quedaba con los tres puntos, pero el descuento de Marco Iacobellis tras una buena definición le puso misterio al resultado final. La repetición del penal en el final generó la bronca de la visita, en especial de su DT Julio Vaccari, aunque el equipo de Varela sigue como escolta del Grupo A.