El festejo de los jugadores de Estudiantes en el vestuario tras clasificar a la final de la Copa Libertadores: "Vamos a traer la copa a la Argentina.."

Estudiantes concretó una gesta inolvidable al superar al elenco carioca Flamengo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Tras conseguir un triunfo por 3 a 2 en la dramática tanda desde los doce pasos, el conjunto comandado por Alexander Medina selló su pasaje a la final de la Copa Libertadores y desató la euforia total en el vestuario albirrojo.

En la intimidad del vestuario, los jugadores expresaron su profunda emoción por el objetivo cumplido. La alegría colectiva derivó en cánticos que unieron a los jugadores y el resto de la delegación. El sueño intacto de alzar la Copa por quinta vez, hizo entonar la canción: "Vamos a traer la copa a la Argentina, la copa que perdieron los bosteros y las gallinas".

El Pincha dio el golpe en Brasil, eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha se hizo fuerte en el Maracaná, dejó en el camino al campeón de la última edición y consiguió el pasaje a la definición del sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde se enfrentará con Palmeiras.