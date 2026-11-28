José Manuel "Flaco" López será una de las principales amenazas de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, que se juega hoy desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo. Pero el delantero de la Selección Argentina no es un desconocido para el fútbol platense, ya que de chico estuvo a prueba en el Pincha, quedó libre y siguió su formación en un club de la Liga Amateur Platense, San Lorenzo de Villa Castells.

La historia la reveló Daniel Vila, presidente de la institución de Villa Castells y exdirectivo de Gimnasia. "El Flaco vino a Estudiantes. Lo trajo Milito y quedó libre", contó en diálogo con La Palabra Final. Según su relato, después pasó a las inferiores de Independiente, donde no lo citaban, y llegó a San Lorenzo por un amigo que jugaba en el club.

Sus años en Villa Castells

López nació en Corrientes, pero su desarrollo como futbolista estuvo ligado a la capital bonaerense. Mientras jugaba en las inferiores de Independiente, se mudó a La Plata, a la casa de su tía, desde donde le resultaba más fácil viajar a entrenar a Villa Domínico.

Ante la falta de minutos en el Rojo, sumó partidos en la Liga Amateur Platense con la camiseta azulgrana. "Llegué a San Lorenzo de Villa Castells en 2015. No estaba jugando en Independiente y por medio de Fabián Verón se dio mi paso al Azulgrana para sumar minutos", recordó el propio delantero en una entrevista con Pase a la Liga.

Vila contó que López jugó en la categoría 2000 durante "casi dos años y medio, tres". En aquellos tiempos no era centrodelantero. "Jugaba de enganche. Siempre jugó por ahí, por eso viste que se tira para los costados y tiene un manejo de pelota tremendo", describió el dirigente, que lo recuerda como un chico "humilde y calladito".

Un vínculo que sigue vivo

La relación con el club no se cortó. "El año pasado nos mandó una camiseta firmada para que la rifemos. Está en contacto con varios chicos y con la comisión del club", contó Vila. A mitad de este año, en la previa del Mundial, el delantero también visitó la sede de Villa Castells.

el flaco lópez y su visita al Cuervo de Villa Castels

De la Liga Platense a la Selección

Después de su etapa en La Plata, López llegó a Lanús. Allí también tuvo que salir a un torneo regional para sumar minutos y vistió la camiseta de Colegiales de Tres Arroyos. Tras destacarse en el Granate, Palmeiras lo incorporó en 2022.

En Brasil se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo de Abel Ferreira. Con 25 años, ya superó los 80 goles con el Verdão y ganó dos Campeonatos Brasileños, tres Paulistas y una Supercopa de Brasil. Este año, además, integró la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial.