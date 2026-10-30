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El Flamengo recurrió al TAS y busca frenar la venta de entradas para la final de la Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

El club brasileño presentó una medida cautelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte tras el reclamo por la supuesta mala inclusión de Marcos Rojo

Por Redacción

En un giro inesperado que sacude la previa de la gran definición de la CONMEBOL Libertadores, el Flamengo de Brasil recurrió formalmente al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para exigir la suspensión provisoria de la venta de entradas destinadas a las parcialidades de Estudiantes y Palmeiras, los dos equipos clasificados para la final que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

La drástica postura del conjunto de Río de Janeiro surge como consecuencia del conflicto por la supuesta mala inclusión del defensor argentino Marcos Rojo durante las semifinales del certamen. Si bien la Conmebol ya había fallado en primera instancia desestimando el reclamo del "Mengão" y ratificando al "Pincha" en la final, el club carioca decidió elevar el caso a la máxima justicia deportiva internacional.

Según documentos exclusivos a los que tuvo acceso ESPN, el Flamengo solicitó formalmente: “que, a título de medida provisional, se ordene a la CONMEBOL no comercializar las entradas para la final destinadas a los clubes finalistas hasta que se notifique la decisión final”.

El estado de la situación y los plazos del TAS

Aunque en un principio el Flamengo pretendía la suspensión total del partido y reclamaba los puntos para ocupar el lugar de Estudiantes en Montevideo, los brasileños recalcularon su estrategia: desistieron de frenar el partido y de pedir los puntos de la semifinal, pero mantienen firme el pedido de congelar la venta de los tickets específicos para los hinchas, programada para comenzar el 10 de noviembre.

Frente a este escenario, el tribunal con sede en Suiza tomó cartas en el asunto y le otorgó un plazo definitivo a la Conmebol hasta el 2 de noviembre para que presente sus descargos y explicaciones antes de dictar una resolución.

Por su parte, desde los pasillos de la entidad matriz del fútbol sudamericano aseguran que el cronograma y la logística para el encuentro en el Estadio Centenario no sufrirán alteraciones y que el proceso de venta de localidades mixtas continúa de manera normal. En La Plata, mientras tanto, la dirigencia de Estudiantes sigue de cerca la situación con tranquilidad, enfocados en el plano deportivo y a la espera de que el TAS ratifique lo ya dictaminado en Paraguay.

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