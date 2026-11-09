El frustrado festejo de Rosario Central sigue dando que hablar

El hincha de Rosario Central Eric Grennon, quien se volvió viral tras saltar al campo de juego del Gigante de Arroyito y gritar eufórico “somos bicampeones” sin conocer el resultado final de Boca, reaccionó con extrema violencia ante las burlas masivas en las redes sociales y lanzó graves amenazas de agresión física.

En medio de la confusión generada en el estadio auriazul por una falsa versión sobre el desenlace del partido del Xeneize ante Defensa y Justicia, donde se creyó que el gol de Enner Valencia había sido anulado, los simpatizantes invadieron el terreno de juego para celebrar un título inexistente.

La consagración real fue para el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que se impuso por 1 a 0 en la última jugada y se quedó con el certamen por un punto de ventaja, lo que provocó una abrupta transición entre la euforia y la desolación en Arroyito, donde quedaron expuestas imágenes de profunda resignación en referentes del plantel como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María.

Convertido inmediatamente en el principal blanco de memes y mofas en las plataformas digitales debido a su frustrada aparición televisiva, Grennon volcó su furia a través de estados en sus cuentas privadas de Instagram y WhatsApp.

Lejos de minimizar la situación, profirió insultos y advertencias intimidatorias hacia los usuarios y, en particular, hacia hinchas de Newell’s que se sumaron a las cargadas.

A través de sus historias de Instagram, expresó: “Uno por uno los voy a buscar, hijos de puta. Si son tan picantes atrás de un teclado vengan mano a mano, cagones de mierda. El que se la aguanta me escribe y lo busco”, añadiendo que quienes enviaban solicitudes de seguimiento también “iban a cobrar uno por uno”.

La escalada continuó en WhatsApp, donde precisó una ubicación geográfica y amenazó directamente con apuñalar a quienes se burlaban: “Paysandú y Mazza. El que se la aguanta lo espero mano a mano, uno por uno, pingüinos de mierda. Vamos a ver quién sale vivo” y “Vengan de a uno, putos. ¿Son picantes por redes sociales? Los voy a apuñalar uno por uno”.

Pese a la privacidad de sus perfiles, las capturas de pantalla de sus mensajes se filtraron masivamente, ampliando la repercusión de un papelón deportivo que trascendió lo estrictamente futbolístico.