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El fútbol femenino de Estudiantes no pudo en playoffs y seguirá por cuarto año consecutivo en Segunda División

Sufrió un nuevo golpe a manos de Vélez en su objetivo de regresar a la máxima categoría, de la cual cayó en 2023

Por Redacción

El fútbol femenino de Estudiantes de La Plata sufrió un nuevo golpe en su objetivo de regresar a la máxima categoría. Por tercer año consecutivo, el Pincha quedó eliminado antes de alcanzar las instancias decisivas por el ascenso a Primera División y deberá disputar la temporada 2027 en la Segunda División.

Esta vez, el verdugo fue Vélez, que se impuso por 2-1 en la revancha de los cuartos de final del Reducido y cerró la serie con un global de 3-1. El encuentro se disputó en la Villa Olímpica, donde el conjunto platense comenzó con la ilusión de revertir el 0-1 sufrido en la ida, pero no logró sostener su buen arranque y terminó despidiéndose de la competencia.

El equipo dirigido por Sofía Vendittuoli -sexto en la Zona A- había conseguido ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias al gol de Agostina Fortti, quien definió una jugada iniciada por Agustina López. Con ese resultado, Estudiantes igualaba la serie y recuperaba las esperanzas de avanzar a las semifinales.

Sin embargo, en el complemento Vélez reaccionó y cambió el desarrollo del partido. Valentina Fernández, de penal, estableció el empate y luego Camila Bravo, con un cabezazo tras un tiro de esquina, marcó el 2-1 definitivo. De esa manera, el Fortín selló la clasificación y dejó al Pincha nuevamente sin posibilidades de pelear por uno de los ascensos.

La eliminación prolonga una racha que empieza a pesar en las aspiraciones del fútbol femenino albirrojo. En 2024, Estudiantes también había quedado en el camino frente a Vélez, en una definición por penales. Un año después, en 2025, Camioneros lo eliminó en las semifinales, nuevamente desde los doce pasos.

Ahora, en 2026, la despedida llegó en los cuartos de final y ante el mismo rival que lo había dejado afuera dos temporadas atrás, aunque esta vez mediante una serie de ida y vuelta que terminó 3-1 en el global.

En Primera faltan cuatro fechas, son 16 equipos y descienden dos: por ahora Newell's (9) y Unión de Santa Fe (13), mientras que Gimnasia (32) está undécimo.

Rosario Central ya ascendió y Platense espera en la final por el otro lugar: deberá enfrentar al ganador de El Porvenir - Vélez versus Camioneros - All Boys.

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