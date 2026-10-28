El futuro de Rodrigo Rey: los posteos de su pareja ante las versiones de un regreso a Gimnasia

La continuidad de Rodrigo Rey en Independiente genera incertidumbre ante los rumores sobre una posible vuelta a Gimnasia. En medio de las especulaciones, Laura Cáceres, esposa del arquero, utilizó sus redes sociales para brindar su postura, aunque la situación derivó en un tenso cruce en las redes a causa de una malinterpretación.

En un primer momento, la pareja del futbolista compartió una historia de Instagram con tres emojis, donde daba a entender que la información era errónea y entre ellos se encontraba la figura de un "muppet". Ante esta lectura mediática, Cáceres subió un nuevo mensaje cargado de enojo para aclarar el verdadero sentido de sus mensajes en Instagram.

"¿Alguien me muestra mi posteo y me señala donde dije que no volvería a Gimnasia?", cuestionó Lali Rey en su cuenta. En esa misma línea, criticó con dureza a los portales: "Qué alarmante y preocupante que con tres emojis inventen una historia mentirosa. Aclaré que no es verdad que se contactaron. ¡Punto final! ¡Más claro imposible! ¡Nada del otro mundo!".

El contexto actual del arquero agiganta las versiones de una salida. Rey arribó al elenco de Avellaneda a principios de 2023 y rápidamente se transformó en un baluarte del equipo, con actuaciones sobresalientes y la posterior obtención de la cinta de capitán. Sin embargo, su nivel sufrió altibajos durante el último Torneo Apertura, en sintonía con un rendimiento del equipo irregular.

Frente a este panorama y con un contrato a punto de caducar en diciembre, la dirigencia del Rojo sumó a Santiago Mele a mitad de año para fomentar la competencia interna y resguardarse ante una eventual salida del ex Gimnasia. A pesar de la nueva incorporación, Rey conservó su puesto como titular durante la mayor parte del segundo semestre.

El escenario sufrió un giro drástico en el reciente clásico ante Boca, cuando el entrenador Jadson Viera optó por relegar al referente y le otorgó la titularidad al arquero uruguayo. Esta decisión táctica potenció las dudas sobre el rol de Rey en el plantel y abrió la puerta a los rumores sobre un interés formal desde Gimnasia.

Las charlas para una eventual renovación contractual en Independiente quedaron aplazadas hasta la finalización del campeonato. El próximo lunes, el Rey de Copas visitará a Defensa y Justicia por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.