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El gesto de Estudiantes contra Darío Herrera: aplausos irónicos en la entrega de medallas

Foto: Daniel Tenreyro

Por Redacción

El desenlace de la Supercopa Internacional dejó un fuerte margen de controversia por el desempeño de la terna arbitral encabezada por Darío Herrera. Pese a la bronca por la final perdida, de manera polémica, los futbolistas de Estudiantes optaron por mantener el protocolo, ya que recibieron la medalla de plata y permanecieron en el campo de juego a la espera de que Rosario Central levantara el trofeo.

Sin embargo, el clima tenso que se incubó desde la previa tuvo su correlato en el escenario de premiación. Al momento de la entrega de medallas para el cuerpo arbitral, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, varios referentes del plantel del Pincha como Leandro González Pirez o Santiago Núñez reaccionaron con una marcada e irónica ovación dirigida hacia Herrera.

El foco del descontento de Estudiantes se concentró en la sanción del penal a instancias del VAR sobre el cierre del primer tiempo, dictaminado tras un leve contacto de González Pirez. La decisión terminó desequilibrando las acciones y encendió los reclamos de todo el banco platense tanto en el entretiempo como al término del encuentro.

Con gestos de evidente sarcasmo, los jugadores del Pincha expusieron su postura ante el arbitraje antes de retirarse del campo de juego, sellando una final atravesada por la tirantez entre la delegación albirroja y los jueces del partido.

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