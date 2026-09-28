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Segundo tanto por esta vía que recibe leandro brey

El gesto del hincha para el gol olímpico de Lodico

el ex instituto rompió el cero en el gigante de arroyito / fotobaires

Por Redacción

Con un gol olímpico de Gastón Lodico a los 19 minutos del primer tiempo en Copa Argentina, Racing rompió la paridad ante Boca en Rosario y tomó la delantera en el clásico. Sin embargo, más allá de la notable ejecución del volante, la imagen que rápidamente se viralizó estuvo en los instantes previos al tanto.

Mientras se preparaba para ejecutar el tiro de esquina desde el sector izquierdo del campo de juego, un hincha de la Academia ubicado detrás del acrílico realizó gestos indicándole que cerrara el remate hacia el arco. Segundos después, el sobrino de Jose Luis Lodico –ex figura de Lanús– tomó carrera y sacó un envío venenoso que sorprendió a Leandro Brey, quien no logró reaccionar a tiempo y vio cómo la pelota se metía directamente en su arco para desatar la locura de todo el Cilindro.

Más allá de la curiosa coincidencia con la sugerencia del simpatizante, el ex mediocampista de Instituto ejecutó un disparo perfecto, con la potencia y la precisión necesarias para vencer la resistencia del joven arquero xeneize.

Para Brey, además, no fue una situación inédita. El guardameta azul y oro volvió a sufrir un gol olímpico en el mismo arco donde, poco más de un año atrás, Ángel Di María también lo había vulnerado por esa misma vía. Aquella vez, el entonces futbolista de Rosario Central ejecutó un córner cerrado –desde el otro lado– que se terminó colando por encima del arquero, en una acción que también quedó grabada en la memoria de los hinchas.

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