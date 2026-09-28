El golazo de Florencia Gaetán en el empate 1-1 entre Gimnasia y SAT

El femenino de Gimnasia sumó un buen punto, ya que igualó 1 a 1 como visitante frente a SAT. Vanina Bruzzone abrió la cuenta para las locales en la primera mitad e igualó Florencia Gaetán, con un golazo de más de 30 metros a 8 minutos del final.

El conjunto dirigido por Silvana Villalobos formó con Sara Gargaglione; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Anahí Arias, Micaela Adorno; Milagros Oliver; Estefanía Gauto (Valentina Aguilar), Daiana Cantero (Rocío Montenegro), Loana Bernhardt (Nahiara Cudina); Maia Farías (Juana Souto), Florencia Gaetán.