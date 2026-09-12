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2-0 a gimnasia (m)

El Halcón ganó y voló directo a la punta

Por Redacción

Defensa y Justicia se subió a la punta del Grupo A del torneo Clausura, al imponerse por 2-0 a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Los goles del Halcón fueron convertidos por Leandro Fernández y David Barbona.

A los 11 minutos, Defensa encontró la ventaja a partir del arquero Matías Borgogno quien inició la acción desde el arco, el equipo progresó con rapidez hacia la izquierda y Juan Manuel Gutiérrez aportó la precisión necesaria con un centro para que Fernández defina de cabeza.

A los 5 minutos del complemento, Leandro Fernández volvió a quedar en posición de definición, aunque no logró darle eficacia a su definición.

El Halcón capitalizó otro avance cuando César Pérez recuperó la pelota en campo propio, condujo durante varios metros y habilitó a David Barbona, que resolvió la jugada con un disparo para ampliar la ventaja, a los 12 minutos.

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