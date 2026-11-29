Como marcan estos tiempos modernos en los cuales se vende la “experiencia” más allá del juego propiamente dicho, la Conmebol organizó un show previo que tuvo como protagonista al DJ uruguayo Diego Maciel, quien musicalizó la previa de los hinchas de Estudiantes y Palmeiras en el Centenario.

Primero Maciel hizo vibrar a los hinchas del Verdao con un tema que los emocionó y ayudó a calentar el clima en la tribuna brasileña.

Lejos de la música que habitualmente Maciel mezcla (reggaetón, house y música electrónica), cuando llegó el turno de los hinchas pinchas, sonó la cumbia de Jambao a todo volúmen. “Se parece más a ti”, con la letra cambiada, es un tema habitual del repertorio pincha. “Vamos pincharrata, ponga huevo León...” era el grito de guerra que acompañaba desde la Ámsterdam y la Olímpica. Aún lejos de la idiosincracia sudamericana para la cual los shows son más obstáculo que entretenimiento, el DJ se las ingenió para hacer vibrar a los hinchas.

Luego de la presentación de la copa en manos de Mariano Andújat y Paulo Nunes, los equipos saltaron al campo de juego, y sonaron los himnos, en otro momento emotivo para los pinchas. Desde la tribuna se escuchó con mucha fuerza el estribillo del Himno Nacional, que terminó de darle clima 100% futbolero a la previa de la definición.

Además, por primera vez, la final de la Libertadores tuvo un show musical en el entretiempo como habitualmente sucede en eventos como el Superbowl. El espectáculo de mediotiempo estuvo a cargo del músico y DJ brasileño Pedro Sampaio, ya con menos atención por la ansiedad que vivían brasileños y platenses a la espera del complemento.