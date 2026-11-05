El hincha, a la expectativa por la venta de las generales

La parcialidad albirroja sigue muy de cerca todo lo relacionado a lo que es una nueva final de Copa Libertadores que disputará Estudiantes. En este caso, luego de lo que fue el caótico primer día de venta de plateas, que despertó enojo y bronca no sólo en los fanáticos pincharratas, si no también en la “torcida” de Palmeiras, por la rapidez con la que se agotaron los tickets y luego muchos aparecieron en sitios de reventa en muchos casos al triple de su valor.

Sin embargo, este viernes aquellos hinchas del Pincha que quieren presenciar el regreso a una final continental tras 17 años, tendrán la gran chance de hacerse con hasta cuatro entradas generales por persona, en una modalidad de venta que tal como se anunció desde las redes albirrojas será en cuatro ventanas, siempre teniendo en cuenta que esto estará atado a la disponibilidad. Esto quiere decir que sólo aquellos hinchas que ingresen en la primera ventana del viernes de 10:00 a 16:00 hs, que serán aquellos que tengan entre 1000 y 546 puntos en el caso de los socios en general y 1000 a 363 en el caso de los socios del interior, podrán asegurarse su entrada general, la cual tiene un valor de U$S 95.

La compra, si bien fue organizada por ranking desde el club, se llevará adelante en el sitio web difundido en su momento en CONMEBOL, que es: libertadores.eleventickets.com. También, es importante resaltar, que las entradas son nomínales e intransferibles, con lo cual cada usuario que obtenga su entrada deberá estar registrado.

A su vez, para llevar tranquilidad, se anunció que desde la Confederación Sudamericana de Fútbol se abrirán nuevas instancias de venta de plateas, que serán debidamente anunciadas en su momento en las redes sociales de la institución que nuclea a los clubes sudamericano.

Así, el entusiasmo y la ilusión por estar en la gran final del 28 de noviembre en el estadio Centenario de Uruguay, sigue incrementándose en la hinchada albirroja.