La designación de Jesús Valenzuela para la gran definición de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario pone bajo la lupa sus antecedentes con los dos protagonistas. El referí internacional registra cinco presentaciones al frente de encuentros de Estudiantes en certámenes continentales, con un balance favorable para el Pincha: dos victorias, dos igualdades y apenas una derrota. Por el lado de Palmeiras, los números resultan aún más contundentes, ya que el conjunto brasileño permanece invicto en siete compromisos dirigidos por el venezolano, con seis triunfos y un empate.

El primer cruce entre el juez nacido en Acarigua y el León tuvo lugar en marzo de 2022, durante la revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores ante Everton de Viña del Mar. En territorio chileno, el conjunto albirrojo se impuso por 1-0 gracias a una anotación de Agustín Rogel y selló su boleto hacia la fase de grupos.

Meses más tarde, en agosto de ese mismo año, Valenzuela impartió justicia en el empate sin goles frente a Athletico Paranaense en Brasil, por la ida de los cuartos de final.

En aquel duelo disputado por el equipo de Ricardo Zielinski, el sistema VAR convocó al árbitro en dos oportunidades determinantes: primero para invalidar un penal sancionado por una supuesta mano de Leonardo Godoy en el área y luego para anular un tanto del cuadro local debido a una posición adelantada.

La única caída del Pincha con el silbante venezolano ocurrió en agosto de 2023, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Corinthians. En San Pablo, el elenco brasileño superó por la mínima diferencia al conjunto argentino.

Dos temporadas después, en los octavos de final de vuelta de la Libertadores 2025, volvieron a coincidir en la igualdad 0-0 ante Cerro Porteño, un encuentro sin mayores sobresaltos reglamentarios en el cual el juez optó por dialogar de forma constante con los futbolistas.

El antecedente más reciente y decisivo se produjo en los cuartos de final de vuelta de la presente edición de la Copa Libertadores, nuevamente frente a Corinthians en suelo brasileño. En una noche de máxima tensión, el equipo de Alexander Medina triunfó por 1-0 para avanzar de ronda. Sobre el epílogo del cotejo, Valenzuela cobró una pena máxima por una mano de Leandro González Pirez, pero el disparo de Memphis Depay se marchó por encima del travesaño y desató el festejo albirrojo. A pesar de las protestas puntuales, el árbitro sostuvo las riendas del partido con autoridad y sin perder el control disciplinario.

Resumen de partidos de Estudiantes con Jesús Valenzuela

Copa Libertadores 2022 (Fase 3 - Vuelta): Everton (Chile) 0 - 1 Estudiantes.

Everton (Chile) 0 - 1 Estudiantes. Copa Libertadores 2022 (Cuartos de final - Ida): Athletico Paranaense 0 - 0 Estudiantes.

Athletico Paranaense 0 - 0 Estudiantes. Copa Sudamericana 2023 (Cuartos de final - Ida): Corinthians 1 - 0 Estudiantes.

Corinthians 1 - 0 Estudiantes. Copa Libertadores 2025 (Octavos de final - Vuelta): Estudiantes 0 - 0 Cerro Porteño.

Estudiantes 0 - 0 Cerro Porteño. Copa Libertadores 2026 (Cuartos de final - Vuelta): Corinthians 0 - 1 Estudiantes.