El increíble motivo que dejó al Rojo sin Copas

Independiente se quedó sin posibilidades de clasificar a las copas internacionales de 2027 a través de la Anual 2026 tras finalizar en el 14to puesto de la general, desplazado por Defensa y Justicia mediante el criterio de desempate de la tabla de fair play.

Pese a haber derrotado 2 a 1 a Riestra en Avellaneda y lograr el pase a los octavos de final del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Jadson Viera sufrió el cierre definitivo de la vía acumulada debido a la igualdad absoluta en todos los parámetros con el equipo de Florencio Varela: al cabo de las 32 jornadas ambos concluyeron con 47 puntos, una diferencia de gol de +3, 39 goles a favor y 36 en contra.

Frente a esta paridad, las autoridades aplicaron el Artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol, el cual establece en su inciso c) que la posición final se define según el desempeño en la Tabla General de Fair Play. Este sistema asigna 1000 puntos iniciales a cada club y descuenta una unidad por tarjeta amarilla, cuatro por doble amonestación y cinco por expulsión directa.

Defensa finalizó con 885 puntos y se adueñó del decimotercer lugar ya que superó los 875 puntos acumulados por Independiente, a pesar de que recibió tarjetas amarillas en su última derrota frente a Boca a través de los futbolistas Maximiliano Porcel, Tiziano Perrotta, Santiago Sosa y Valentín Loza.

La ubicación final en el decimocuarto escalón marginó a Independiente de los eventuales cupos adicionales para la Copa Sudamericana 2027, los cuales proyectan abarcar hasta el decimotercer puesto en caso de concretarse las liberaciones de plazas por parte de los campeones del ámbito local y continental, considerando que Belgrano ya posee boleto a la Copa Libertadores como ganador del Torneo Apertura.

De haber marcado un gol más frente a Riestra para sellar un 3-1, la diferencia de gol del equipo de Avellaneda hubiera alcanzado +4, lo que le habría permitido superar a Barracas Central por mayor cantidad de goles a favor y adueñarse de la duodécimo posición general.