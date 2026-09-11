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El increíble reclamo de Mauricio Pochettino sobre la Premier League 2016/17

Por Redacción

Mauricio Pochettino, actual entrenador de Estados Unidos, reclamó el título de la Premier League de la temporada 2016/17 para el Tottenham tras las sanciones que recibió el Chelsea, campeón de esa edición, por irregularidades financieras.

Por 74 infracciones al reglamento a las reglas financieras, el ‘Blue’ recibió una sanción de unos 12 millones de euros, una sanción de seis puntos, que fue eliminada en la reclamación, y la prohibición de inscribir a jugadores durante dos ventanas de fichajes.

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