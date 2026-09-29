El árbitro Darío Herrera presentó su informe sobre los incidentes que se produjeron en el final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central, disputada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En el documento -según publicó este martes El Gráfico- dejó asentado lo ocurrido tras el tercer gol de Rosario Central y describió el ingreso al campo de juego del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

Según el informe, luego del tercer gol de Rosario Central, convertido en el último minuto por Julián Fernández, se produjo “un tumulto generalizado entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos”.

Herrera señaló que, en ese momento, "ingresó al campo de juego sin autorización el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzó a agredir verbalmente a todo el equipo arbitral -pero en especial a mi persona- diciéndonos: 'Hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos', además de muchísimos insultos más".

De acuerdo con lo consignado por Herrera, Verón intentó avanzar hacia el equipo arbitral y debió ser frenado por personal de seguridad y colaboradores de Estudiantes. El árbitro indicó que el objetivo del dirigente era llegar hasta ellos para agredirlos físicamente, aunque aclaró que esa situación finalmente no llegó a concretarse.

El informe también menciona a Marcos Angeleri y Pascual Caiella, a quienes Herrera señaló por haber insultado al equipo arbitral y que, según su relato, también debieron ser separados por la seguridad policial.

Además, Herrera consignó una frase que, según su informe, fue pronunciada por Angeleri: “Con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida”, seguida de nuevos insultos.

Qué dijo sobre el escándalo en el túnel

En otro tramo del informe, Herrera dejó constancia de que, después de la premiación, mientras el equipo arbitral se dirigía hacia el vestuario, continuaron los insultos por parte de colaboradores de Estudiantes.

También hizo referencia a una confrontación ocurrida en el túnel de los vestuarios. Sin embargo, aclaró que el equipo arbitral no pudo observar lo sucedido, debido a que en ese momento se encontraba en la mitad de la cancha, acompañado por efectivos de seguridad.

Por ese motivo, el informe de Herrera deja asentada la existencia de esa confrontación, pero no describe quiénes participaron ni qué ocurrió durante la misma.

Las expulsiones de Sández e Iacovich

Herrera también explicó las dos expulsiones que se produjeron en el cierre del partido.

El defensor de Rosario Central Agustín Sández fue expulsado a los 90+5 minutos por conducta violenta. Según el informe, el jugador cruzó frente al banco de suplentes de Estudiantes, realizó gestos considerados obscenos y ofensivos y luego terminó involucrado en una pelea con un adversario, con golpes de puño.

El árbitro sostuvo además que el tumulto final fue provocado por esa acción de Sández.

Por el lado de Estudiantes, Román Iacovich también fue expulsado a los 90+5 minutos por conducta violenta. Herrera indicó que el futbolista agredió físicamente a un adversario durante el tumulto, mediante golpes de puño y patadas, y que tuvo que ser separado por compañeros y miembros del cuerpo técnico.

El partido terminó con triunfo de Rosario Central por 3-1, resultado que le permitió quedarse con la Supercopa Internacional. Estudiantes había comenzado ganando con un gol de Alexis Castro, pero Ángel Di María marcó dos tantos para dar vuelta el partido y Julián Fernández selló el resultado en el cierre.