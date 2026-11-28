Tras la caída 1-0 frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, Guido Carrillo habló en caliente sobre el golpe de haber quedado a las puertas del título, destacó el orgullo por haber llegado hasta esta instancia y lamentó no haberle podido dar esa alegría a los hinchas de Estudiantes.

Con el impacto de la derrota todavía a flor de piel, el delantero remarcó el valor del recorrido del equipo y el sentido de pertenencia hacia la institución, al tiempo que reconoció lo difícil que resulta hacer un balance inmediato: “Orgullo por estar en este club, por haber llegado hasta acá, por haber dado la cara hoy... el análisis es difícil en este momento, pero para decirle a la gente, mucho no haberle dado el regalo de darle la Copa Libertadores”.

Consultado sobre si el empate parecía el escenario natural de un cruce tan equilibrado, Carrillo coincidió en que la final se presentaba cerrada y con escaso margen de error, definida por la contundencia.

“Era un partido que iba a ser así, parejo, de pocas situaciones. El que iba a ser más, el que más efectivo sea se iba a quedar con el título y así fue, fue un partido parejo”, sentenció.