El lateral que volvería a ser titular tras tres años

La lesión de Pedro Silva Torrejón, le abrió la posibilidad a Matías Melluso para volver a l titularidad en Gimnasia, algo que no ocurre desde el 4 de junio de 2023, cuando el Lobo cayó 2-0 ante Unión por la Liga Profesional 2023 como visitante en el estadio 15 de abril.

Para encontrar la última vez que el lateral surgido de las inferiores triperas comenzó un partido en 60 y 118, hay que retroceder unos días más en el calendario, ya que su última aparición en el Bosque, fue por la fecha 16 del mismo campeonato, en la victoria 1-0 en el Juan Carmelo Zerillo ante Lanús, con gol de Maximiliano Comba sobre el final para el equipo dirigido en ese momento por Sebastián “Chirola” Romero.

Luego, el defensor de 28 años tendría una lesión que lo tendría inactivo antes de pegar el salto al fútbol de Chipre, donde pasaría a jugar en el Pafos, desde donde tiempo después pegaría la vuelta al conjunto mens sana.

A partir de su regreso, tendría minutos en cancha vistiendo la camiseta azul y blanca, pero siempre ingresando desde el banco de suplentes, algo que ocurrió en varias ocasiones en este Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, de no mediar ningún cambio de planes por parte del Pata, todos los caminos conducen a que, ante la baja de Silva Torrejón, el juvenil surgido de la cantera tripera pegará la vuelta a la titularidad para el duelo de este viernes por la fecha 12 ante Atlético Tucumán desde las 18:00 hs.