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EL LOBO NO QUIERE SORPRESAS ANTE UN RIVAL QUE SE DESPIDE DE LA LIGA PROFESIONAL

El León del Imperio, un rival que le exigirá paciencia al equipo del Pata

X (@EstudiantesRio4)

Por Redacción

Tres ganados, cinco empatados, veintidos perdidos. La campaña de Estudiantes de Río Cuarto es lapidaria: no estuvo a la altura de Primera División. Sin embargo, es un equipo que no ha sufrido grandes goleadas y le demandará al Lobo la máxima concentración para no sentir que el partido se gana antes de jugar.

Es por eso que los trabajos habituales del Pata Pereyra para profundizar la tenencia del balón -que ha deparado buenas ráfagas de juego en el Ducó- a la espera de que se generen los huecos para que Nacho Fernández y compañía puedan lastimar a la defensa rival. El gol anulado ante Sarmiento dejó en claro que -de contra y con espacios- este equipo se mueve muy bien y termina las jugadas en el arco contrario.

Ayer, el plantel tripero trabajó en la parte física y luego llevó adelante diversos ejercicios con pelota en las canchas 3 y 4 del predio abastense. La tenencia y el control de pelota fueron algunas de las características del entrenamiento, a la espera de la práctica de hoy que seguramente ratificará el mismo equipo para el viernes.

Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi asoman como titulares para el partido en Río Cuarto.

Agustín Colazo, muy mejorado de una lesión muscular, tiene chances de ser parte de la delegación que viajará mañana a Río Cuarto en un vuelo matutino y se alojará en La Urumpta Hotel.

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