El Lobo comenzó la larga espera por Newell’s

Luego del descanso del fin de semana, el plantel albiazul regresó a los entrenamientos en el predio de Estancia Chica y el entrenador Ariel Pereyra comenzó a planificar el encuentro frente a Newel’s, que se disputará en el Bosque en un par de semanas, posiblemente el sábado 21, de acuerdo al borrador que maneja la Liga Profesional.

El equipo tripero, de todos modos, tendrá actividad el próximo sábado ya que en las últimas horas se acordó la disputa de un partido amistoso frente a River Plate en el Monumental. El encuentro se jugará a puertas cerradas y servirá como preparación para ambos equipos de cara a los playoffs, donde Gimnasia recibirá en el Bosque al equipo rojinegro y el Millonario será local frente a Lanús.

En el reencuentro de la actividad, hubo trabajos de gimnasio y después la actividad se trasladó a la cancha número 2, donde realizaron rondós por grupos, rutas de pases y distintos ejercicios de tenencia de la pelota.

Más allá de los futbolistas en recuperación como Bautista Barros Schelotto y Jeremías Merlo, no hay lesionados. Pedro Silva Torrejón, que fue preservado a raíz de una sobrecarga muscular en un isquiotibial, regresará al equipo en lugar de Matías Melluso, de buen partido ante Belgrano. En el otro lateral, Alexis Steimbach ya cumplió la fecha de suspensión por la roja ante Estudiantes de Río Cuarto y seguramente volverá a la formación titular en lugar de Pablo Aguiar. Y Nacho Fernández, que vio la victoria sobre el Pirata desde el banco de relevos, ingresará en lugar de Nicolás Barros Schelotto.

Aunque falta mucho para el encuentro con la Lepra, Ariel Pereyra parece haber encontrado su equipo ideal en este tramo del campeonato. Así, Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi asoman como titulares en el Juan Carmelo Zerillo.

¿QUÉ DEBE PASAR PARA QUE EL LOBO TENGA CHANCES DE LIBERTADORES?

Con un lugar asegurado en la próxima Copa Sudamericana, Gimnasia todavía alberga alguna ilusión de acceder a la Fase 2 de la Libertadores.

Si bien el empate agónico de Independiente Rivadavia en el clásico mendocino arruinó una carambola perfecta de resultados (porque no ganó Instituto y perdió Vélez), Gimnasia necesita que se liberen dos cupos, aunque su quinto lugar en la tabla anual le impedirá el ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Tripero necesita que dos de los cuatro equipos que tiene por encima en la tabla anual, algo factible con Boca en la final de la Sudamericana y en semis de Copa Argentina, además de lo cual Gimnasia necesita -si no gana el Clausura- que Rosario Central, Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia ganen el campeonato local.