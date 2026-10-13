El Lobo mendocino se recuperó como local

Gimnasia de Mendoza derrotó 1-0 en el estadio Antonio Legrotaglie a la Lepra y volvió a la victoria en el campeonato, tras lo que fue la derrota 3-0 ante Estudiantes el pasado fin de semana.

Con estos tres puntos, además, los dirigidos por Darío Franco siguen invictos como local y llegaron a las 20 unidades para ubicar el sexto lugar del grupo A y a falta de cuatro fechas se estaría metiendo en los playoff del Torneo Clausura.

En un encuentro muy igualado, donde los rosarinos se habían puesto en ventaja a los 29’ de la primera etapa mediante un gol de Santiago Solari, pero el VAR terminó anulando la conquista de los conducidos por Frank Kudelka, la ventaja definitiva para el Lobo mendocino llegaría a los 13’ del complemento y por medio de un ex futbolista de Rosario Central, como Agustín Módica, que con esta conquista llegó a los 9 goles y es el máximo artillero del campeonato.

Con la ventaja, el conjunto albinegro se replegó y pudo haber sufrido el empate de la Lepra, que insistió hasta el final, pero se quedó con las manos vacías.