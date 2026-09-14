El Lobo no pudo sumar de a tres en un terreno que le es complicado

Si bien en el historial entre ambos el saldo está a favor de Gimnasia, cuando se trata de los entrenamientos en La Paternal, allí la historia cambia y se vuelca en favor del Bicho que recibiendo al conjunto mens sana en 68 ocasiones, resultó ganador en treinta oportunidades, igualaron en veinticinco duelos y el Tripero se volvió a La Plata con los tres puntos en el bolsillo en catorce visitas.

Pese a que en los últimos años en algunas ocasiones por la organización de los campeonatos en el fútbol argentino hubo veces en las que no se cruzaron, la última victoria albiazul en el estadio Diego Armando Maradona se remonta a la Liga Profesional 2023, cuando el equipo dirigido por Sebastián “Chirola” Romero se impuso 4-2 como visitante con goles de Alan Lescano en dos oportunidades, Ivo Mammini y Franco Torres. Esa actuación, fue la que le valió al hoy futbolista de Vasco da Gama, que el Bicho fijara los ojos en él para llevarlo a jugar a La Paternal.

El último duelo hasta el empate de ayer por la tarde en el Diego Armando Maradona había sido en la Copa de la Liga 2024, en donde el Bicho se impuso 2-0 gracias a las apariciones goleadoras de Luciano Gondou y un hombre de la casa tripera, como Alan Lescano.

Más atrás en el tiempo, en la Liga Profesional 2021, también había sido caída del conjunto tripero por 3-0, con los goles de Gabriel Ávalos, Gabriel Carabajal y Jonathan Sandoval.

También, en la Superliga 2019/20, el Lobo había sido víctima del Bicho, cuando los de La Paternal se impusieron 1-0 con gol del actual futbolista de Racing, Matko Miljevic a los 11’ de la primera etapa.

La última victoria tripera en La Paternal fue en 2023, cuando ganó 4-2 por la fecha 13

Así, de sus últimas visitas, la escuadra mens sana pudo traerse únicamente cuatro puntos en total, con una victoria y el empate de ayer por la tarde, que a la escuadra de Ariel Pereyra le sirve para estirar su racha de partidos sin perder a tres en el Torneo Clausura, con dos triunfos (Rosario Central y Tigre) y un empate (Argentinos Juniors), algo que también le es útil para seguir sumando en la tabla anual pensando en las copas y en su zona donde se encuentra en una posición expectante para meterse en la siguiente fase del certamen local.

Sin embargo, con un hombre de más durante parte de la primera etapa y todo el complemento, queda la sensación de que pese a enfrentarse a un gran rival como Argentinos, esta vez podría haberse llevado algo más, pero terminó quedándose en la segunda etapa y lo pagó caro con el empate de Gastón Verón a los 74’, que lo privó de acercarse a Vélez, que es hoy por hoy el último equipo que estaría metiéndose en Libertadores por tabla anual y de subirse a la cima del grupo B, donde ahora se ubica tercero con 16 unidades, igual cantidad de puntos que el escolta de Argentinos, Sarmiento de Junín.

De esta manera, el Lobo se trajo un punto que tendrá que hacer valer el próximo fin de semana, cuando nuevamente ante su gente reciba a Banfield en el Bosque desde las 14:30 el sábado, dirigido nada más ni nada menos que por un ídolo tripero como Pedro Troglio, que viene realizando una floja campaña en el campeonato, pero que sin embargo es semifinalista de la Copa Argentina, donde eliminó la semana pasada por penales en cancha de Temperley a Riestra, tras empatar 1-1 en los 90’.