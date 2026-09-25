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A más de 15 futbolistas se les termina el contrato a fin de año

El Lobo proyecta el 2027 y se adelanta al mercado

Mientras pelea por sus objetivos deportivos, la CD avanza en la renovación de jugadores de cara a la próxima temporada
el lobo avanza en las negociaciones por nacho fernández y auzmendi

Por Redacción

Mientras el plantel mantiene el foco puesto en la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y en asegurar un lugar en las copas internacionales de 2027, la dirigencia de Gimnasia ya comenzó a trabajar en la planificación del próximo año. En ese sentido, la Comisión Directiva avanza en el armado del plantel, teniendo en cuenta que más de 15 futbolistas finalizarán sus contratos una vez concluida la temporada.

Dentro de esa extensa lista aparecen nombres importantes para la estructura del equipo, como Nacho Fernández, Pedro Silva Torrejón, Agustín Auzmendi e Ignacio Miramón. También figuran otros jugadores de relevancia, entre ellos Maximiliano Zalazar y Franco Torres.

Con algunos de ellos, la dirigencia ya inició conversaciones para adelantarse a futuras negociaciones. Es el caso de Nacho Fernández, quien incluso manifestó públicamente su deseo de continuar en la institución.

Distinta es la situación de Miramón y Auzmendi, ya que ambos se encuentran a préstamo y sus vínculos finalizan el último día del año. En los dos casos existen opciones de compra que el club analiza detenidamente.

El mediocampista deberá regresar al Lille de Francia si Gimnasia no ejecuta la cláusula de compra fijada en cuatro millones de euros. Ante un monto que hoy resulta inalcanzable para las arcas del club, la dirigencia trabaja en la posibilidad de extender el préstamo.

Por su parte, el pase de Auzmendi pertenece a Godoy Cruz y el Lobo avanza para hacer uso de la opción de compra de 900 mil dólares por el 80%. En la sede de calle 4 consideran al delantero una pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo y harán todo lo posible para asegurar su continuidad más allá de diciembre.

A su vez, otros nombres fuertes como los de Silva Torrejón, Zalazar y Franco Torres, son los que la dirigencia también pone la lupa, ya que son jugadores que se encuentran dentro de la consideración del entrenador Ariel Pereyra. Siguiendo esta misma línea, se suma Bautista Barros Schelotto.

Por otro lado, Matías Melluso, Renzo Giampaoli, Gonzalo Errecalde, Fabricio Corbalán, Augusto Max y Juan Pérez. Aquí, la dirigencia realizará un trabajo más minucioso.

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